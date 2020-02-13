В Севастополе в консолидированный бюджет мобилизовано за 2019 год более 18 млрд рублей

Состоялось заседание расширенной коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Севастополю, на котором и.о. руководителя Управления А.Н. Могила подвел итоги работы территориальных налоговых органов города Севастополя за 2019 год.

В отчетном периоде зафиксированы высокие темпы роста доходов: общая сумма прироста поступлений за отчетный год составила около 2,4 миллиарда рублей. Это почти в 2 раза превышает показатель 2018 года. В ходе коллегии отмечено, что за 2019 год в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 18,1 миллиарда рублей, что на 16% превышает уровень поступлений 2018 года. В бюджет субъекта поступило 12,8 миллиардов рублей, что почти на 1,5 миллиарда выше прошлогодних результатов. В государственные внебюджетные фонды поступило 11,7 миллиарда рублей страховых взносов. Порядка 46% прироста поступлений обеспечено экономическими факторами и связано с активизацией финансово — хозяйственной деятельности предприятий. На фоне развития экономики региона наращивают поступления промышленность и торговля, предприятия коммунальной сферы и сельское хозяйство. Увеличиваются их доли в отраслевой структуре поступлений, — сообщили в пресс-службе ведомстве.

На протяжении года в налоговых органах Севастополя с участием представителей органов государственной власти города (Прокуратуры, Правительства Севастополя, правоохранительных органов, Пенсионного фонда, Инспекции труда) активно проводились заседания комиссий по легализации налоговой базы. Всего на комиссиях заслушано 405 плательщиков, из которых 270 сообщили о готовности увеличения уровня заработной платы и 161 — об увеличении штата и дополнительном создании 467 рабочих мест.

А.Н. Могила поставил задачу активизировать работу комиссий в текущем году. В ходе работы коллегии были проанализированы результаты применения контрольно-кассовой техники нового поколения. В Севастополе зарегистрировано более 15 тысяч единиц техники. По вопросам соблюдения требований к контрольно-кассовой технике проведено 526 проверок, по результатам которых применено 432 административных наказания в виде предупреждения в связи с совершением правонарушения впервые, а также доначислено 983 тысячи рублей штрафных санкций, — отмечают специалисты пресс-службы.

Комментируя достигнутые результаты работы, и.о руководителя УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила отметил, что для исполнения инициатив Президента России, озвученных в послании к Федеральному собранию, направленных на радикальное улучшение благосостояния россиян, необходимы стабильные налоговые поступления, которые должны решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи.

В заседании коллегии приняли участие Главный федеральный инспектор по г. Севастополю Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО А.П. Антонцев, заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя А.Н. Парикин, заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Т.Г. Лобач.

Приглашенные руководители органов исполнительной и законодательной власти поблагодарили коллектив Управления за высокие результаты в работе и пожелали дальнейших достижений, отметив профессиональный подход и высокую функциональность налогового ведомства региона.