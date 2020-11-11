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В Севастополе в Международный день студентов - 17 ноября - купить алкоголь будет невозможно
иллюстрация: Peggy_Marco (pixabay.com)

В Севастополе в Международный день студентов — 17 ноября — купить алкоголь будет невозможно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:46 11.11.2020

В Севастополе в Международный день студентов — 17 ноября — будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 Закона города Севастополя от 26.12.2014 № 93-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» (с изменениями и дополнениями).

Обращаем внимание организаций (лицензиатов и не лицензиатов), а также индивидуальных предпринимателей на неукоснительное соблюдение вышеуказанной нормы действующего законодательства на территории города Севастополя 17 ноября 2020 года. Рекомендуем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 17 ноября 2020 года в наглядной и доступной форме, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Правительстве города также подчёркивают — нарушение указанного ограничения влечет административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), а именно:

  • наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
  • на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

В Севастополе в Международный день студентов - 17 ноября - купить алкоголь будет невозможно

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