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Новости Республики

В Севастополе в море обнаружили труп мужчины

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:55 18.07.2025

Происшествие зафиксировано вечером 17 июля у дикого побережья в районе мыса Фиолент. Тело мужчины находилось на глубине около 5 метров. Личность человека, причины и обстоятельства его гибели устанавливают компетентные органы.

МЧС России по Севастополю призывает посещать только оборудованные пляжи, их список (https://t.me/mchs_sevastopol/4782) мы уже публиковали. Только в этих местах созданы условия для комфортного и безопасного отдыха.

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Купаться нельзя:

  • в плохую погоду;
  • на диких пляжах;
  • в алкогольном опьянении;
  • за буйками;
  • при плохом самочувствии;
  • плавая на надувных матрасах;
  • прыгая в воду в незнакомых местах.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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