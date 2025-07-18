В Севастополе в море обнаружили труп мужчины

Происшествие зафиксировано вечером 17 июля у дикого побережья в районе мыса Фиолент. Тело мужчины находилось на глубине около 5 метров. Личность человека, причины и обстоятельства его гибели устанавливают компетентные органы.

МЧС России по Севастополю призывает посещать только оборудованные пляжи, их список (https://t.me/mchs_sevastopol/4782) мы уже публиковали. Только в этих местах созданы условия для комфортного и безопасного отдыха.

Купаться нельзя:

в плохую погоду;

на диких пляжах;

в алкогольном опьянении;

за буйками;

при плохом самочувствии;

плавая на надувных матрасах;

прыгая в воду в незнакомых местах.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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