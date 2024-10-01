В Севастополе в очередной раз состоялась акция «Закрась опасность»

Акция «Закрась опасность» направлена на повышение осознанности молодых людей, в том числе несовершеннолетних, что реклама запрещённых веществ является одним из инструментов распространения наркомании в современном обществе. В мероприятии приняли участие сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю, местные активисты и представители подрастающего поколения.
На этот раз антинаркотический рейд провели в жилом массиве на проспекте Победы. Традиционно в начале мероприятия сотрудник полицейского наркоконтроля майор полиции Светлана Кирюхина рассказала участникам о вреде наркотиков и борьбе с ними. Особое внимание она обратила на то, как наркодилеры вовлекают молодежь в свой нелегальный бизнес. Сотрудница полиции рассказала, какая ответственность предусмотрена за рекламу и незаконные операции с запрещёнными веществами. Также она разъяснила, как не стать соучастником преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В течение нескольких часов удалось закрасить более 70 надписей на домах и сооружениях микрорайона, содержащие рекламу интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные вещества, а также предложения легкого заработка.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе