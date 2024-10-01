В Севастополе в очередной раз состоялась акция «Закрась опасность»

На этот раз антинаркотический рейд провели в жилом массиве на проспекте Победы. Традиционно в начале мероприятия сотрудник полицейского наркоконтроля майор полиции Светлана Кирюхина рассказала участникам о вреде наркотиков и борьбе с ними. Особое внимание она обратила на то, как наркодилеры вовлекают молодежь в свой нелегальный бизнес. Сотрудница полиции рассказала, какая ответственность предусмотрена за рекламу и незаконные операции с запрещёнными веществами. Также она разъяснила, как не стать соучастником преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.