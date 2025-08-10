Прямо сейчас:
В Севастополе в одном из дворов девушку-пешехода сбила женщина-водитель. Пострадавшая умерла в больнице
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Севастополе в одном из дворов девушку-пешехода сбила женщина-водитель. Пострадавшая умерла в больнице

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:19 10.08.2025

Девушка-пешеход, сбитая накануне в одном из севастопольских дворов в районе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции и получившая множественные травмы, скончалась в больнице. Это следует из сообщения прокуратуры Севастополя.

Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, а водитель был направлен на медицинское освидетельствование.

16-летняя девушка была госпитализирована в медучреждение с сотрясением головного мозга и политравмой, где скончалась сегодня ночью. По результатам медицинского освидетельствования водителя признаков опьянения не обнаружено», — говорится в доведенной общественности информации.

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту гибели девушки. В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в МВД Севастополя.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 45

