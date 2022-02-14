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В Севастополе в Парке Победы погибли несколько собак. Говорят - отравили
фото: pxhere.com

В Севастополе в Парке Победы погибли несколько собак. Говорят — отравили

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:20 14.02.2022

В ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил провести проверку по ситуации с отравлением собак в Парке Победы. Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что в парке была разбросана отрава, в результате чего пострадали бездомные и домашние животные.

По данному вопросу в управление МВД России по Севастополю поступило три обращения от жителей города. На место для утилизации тел животных выезжала служба подбора. В настоящий момент сотрудники полиции совместно с представителями управления ветеринарии готовят материалы для проверки, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Глава города поручил направить в управление МВД заявление от ветеринарной службы. Кроме этого поручил специалистам проверить территорию парка: нужно исключить возможность новых случаев отравления животных. Также Михаил Развожаев поручил директору департамента городского хозяйства до конца марта сформировать спецподразделение на базе «Парков и скверов», которое будет заниматься отловом бездомных животных.

Нужно очень предметно этой ситуацией заняться, оперативно сформировать подразделение, которое будет заниматься отловом животных и взаимодействовать с ветеринарной службой. Это вопрос цивилизованности жизни в городе, мы должны все это привести к общей системе. Управление МВД прошу тщательно разобраться и доложить все обстоятельства произошедшего, — отмечает Михаил Развожаев.

Напомним, в 2021 году проводились конкурсные процедуры по определению поставщика по оказанию услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, и утилизации безнадзорных и бездомных животных. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, аукционы признаны несостоявшимися. В настоящий момент принято решение закрепить полномочия на проведение этих мероприятий за управлением ветеринарии.

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