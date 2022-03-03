В Севастополе в правах на жилье будут восстановлены 400 горожан

Правительство Севастополя приняло постановление, которое позволит получить квартиры 400 жителям города – участникам долевого строительства. На заседании Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева документ представил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. По словам чиновника, всего в Севастополе 11 недостроев, в которых нарушены права 1756 дольщиков. На сегодняшний день по семи многоквартирным домам застройщики уже признаны банкротами — при строительстве этих объектов пострадали 400 севастопольцев. Для защиты прав обманутых дольщиков в Севастополе был создан «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Напомним, что поручение начать работу по восстановлению прав дольщиков дал губернатор Михаил Развожаев. Фонд защиты прав граждан был создан в январе 2021 года.

С момента создания фонда была проделана большая работа по восстановлению проектно-сметной документации, формированию стоимости завершения строительства и ввода в эксплуатацию домов. Сегодня мы приводим постановление в соответствие федеральным нормам. Так, наименование фонда будет изменено на публично-правовую компанию «Фонд развития территорий», — рассказал Илларион Гапицонов.

Руководитель ведомства добавил, что после принятия изменений департамент капитального строительства заключит соглашение с подведомственным учреждением Минстроя России – публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». Это позволит профинансировать завершение строительства и ввести в эксплуатацию три объекта по адресам: Генерала Острякова, 244, Степаняна, 9А, Победы, 29А.

Тем самым мы решим вопрос передачи квартир 400 гражданам – участникам долевого строительства. Изменения не требуют выделения дополнительных денежных средств из бюджета города Севастополя. Средства уже заложены в бюджете в размере 23 млн рублей, — отмечает руководитель ведомства.

По его словам, к работам планируется приступить в этом году.