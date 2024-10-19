В Севастополе в преддверии Дня отца презентовали фотовыставку «Отец Героя»

Севастопольский филиал фонда «Защитники Отечества» поддержал фотопроект «Отец Героя», в котором приняли участие папы погибших бойцов, участников специальной военной операции. Совместно с региональным штабом Комитета семей воинов Отечества были организованы фотосессии для отцов, участие приняли 11 человек. Фотографы проекта — активисты Комитета семей воинов Отечества Севастополя Раиса Алексеева и Анастасия Христофор.

Проект «Отец Героя» представляет собой важную инициативу, направленную на поддержку и признание отцов, чьи дети проявили мужество и героизм в сложных обстоятельствах. Этот проект не только фокусируется на подвигах молодежи, но и подчеркивает значимость семейных ценностей и роли родителей в воспитании настоящих героев. Ваши дети стали символами силы духа и вдохновения, и их подвиги навсегда останутся в наших сердцах, – цитирует пресс-служба руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю Елену Анисимову.

В ходе мероприятия семьи погибших Героев общались с молодежью Севастополя на тему «Как воспитать настоящего защитника», а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению армейского «сухого душа».

Спасибо большое организаторам фотовыставки. Фотографии сделаны с душой, сердечно благодарен! Большую, добрую работу вы делаете. Низкий поклон, – отмечает участник проекта, отец бойца погибшего при исполнении воинского долга.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя