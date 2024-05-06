В Севастополе — в преддверии Дня Победы — для ветеранов проходят парады у дома

В Севастополе для ветеранов проходят парады у дома. Сегодня парад приняли полковник в отставке Николай Александрович Кузьмин 1927 года рождения и полковник в отставке Николай Алексеевич Токарев, также 1927 года рождения.

Черноморский флот совместно с Правительством Севастополя продолжает акцию «Парад во двор» – этой акцией мы поздравляем наших ветеранов с Днём Победы, сами приходим к ним во двор и проводим мини-парады. Сегодня в мероприятии участвуют оркестр штаба Черноморского флота, рота почётного караула, юнармейцы города Севастополя и, конечно же, ансамбль песни и пляски Черноморского флота, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан первого ранга Вячеслава Витольда.

Николай Алексеевич Токарев поделился впечатлениями и вспомнил минуты фронтовой жизни:

Восхищён, да. Приятно, будучи защитником Родины, знать, что вы меня когда-нибудь будете так поздравлять. Идём мы как-то, лес кругом, хлебом пахнет, остановились, нашли пенёк. А из пенька запах хлеба… Мы давай штыками кругом, нашли люк, открыли. Кричим: «Выходи, бросай гранату», – молчат. Дождались минуты полторы-две. Максимов говорит: «Дайте мне пистолет и фонарик». И вот его минуты две, три, пять нет. Думаем всё, хана. Еще один смелый тоже нырнул: оказывается, Максимов там кушает только испечённый хлеб и сало украинское – кормили-то не так, как сейчас, вообще. Была там у бандеровцев пекарня. Мы взяли там, наверное, 60 буханок хлеба, ну и два сала. Хорошо пообедали, – смеётся Николай Алексеевич.

Напомним, акция проводится в Севастополе 10 лет – с 2014 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя