В Севастополе — в преддверии Дня строителя — наградили сотрудников отрасли

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 7 августа провел рабочее совещание в Севастопольском архитектурно-строительном техникуме. С этого года Севастополь участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», предполагающем подготовку кадров в системе СПО для дальнейшего трудоустройства в ведущих компаниях региона. На базе двух учреждений среднего профессионального образования — Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности и Севастопольского архитектурно-строительного техникума — будут созданы транспортный и строительный кластеры соответственно. Создание строительного кластера запланировано на следующий год. Уже началась подготовка материально-технической базы, сообщил Михаил Развожаев.

В ближайшее время техникум будет преображаться. Уже в этом году мы начнем ремонтировать мастерские — на это мы выделили деньги из бюджета города. По условиям программы «Профессионалитет» будут привлечены средства от профессионального сообщества строительного комплекса. Пока это небольшие объемы, но это только начало. В дальнейшем мы планируем закупить строительное оборудование за счёт средств федерального бюджета. Уже есть планы приобрести 3D-принтер для печати элементов строительства. Возрождается учебно-производственный комплекс, поэтому у техникума большие перспективы. Уверен, что в наблюдательном совете будут все крупные застройщики Севастополя. Они смогут определять кадровую политику, говорить, какие именно современные специалисты в области строительства им нужны. И все вместе мы сделаем здесь базу подготовки кадров, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В рамках «Профессионалитета» с этого года Севастопольский архитектурно-строительный техникум открывает новые специальности по направлениям: производство неметаллических строительных изделий и конструкций, водоснабжение и водоотведение, информационное моделирование в строительстве, теплоснабжение и теплотехническое оборудование; аддитивные технологии и прикладная геодезия.

В преддверии Дня строителя в техникуме состоялось вручение наград сотрудникам отрасли. Михаил Развожаев наградил победителей профессионального конкурса, вручил почетное звание «Заслуженный строитель города Севастополя», почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма.