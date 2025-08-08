В Севастополе — в преддверии Дня строителя — наградили сотрудников отрасли

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 7 августа провел рабочее совещание в Севастопольском архитектурно-строительном техникуме. С этого года Севастополь участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», предполагающем подготовку кадров в системе СПО для дальнейшего трудоустройства в ведущих компаниях региона. На базе двух учреждений среднего профессионального образования — Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности и Севастопольского архитектурно-строительного техникума — будут созданы транспортный и строительный кластеры соответственно. Создание строительного кластера запланировано на следующий год. Уже началась подготовка материально-технической базы, сообщил Михаил Развожаев.
В ближайшее время техникум будет преображаться. Уже в этом году мы начнем ремонтировать мастерские — на это мы выделили деньги из бюджета города. По условиям программы «Профессионалитет» будут привлечены средства от профессионального сообщества строительного комплекса. Пока это небольшие объемы, но это только начало. В дальнейшем мы планируем закупить строительное оборудование за счёт средств федерального бюджета. Уже есть планы приобрести 3D-принтер для печати элементов строительства. Возрождается учебно-производственный комплекс, поэтому у техникума большие перспективы. Уверен, что в наблюдательном совете будут все крупные застройщики Севастополя. Они смогут определять кадровую политику, говорить, какие именно современные специалисты в области строительства им нужны. И все вместе мы сделаем здесь базу подготовки кадров, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.
В рамках «Профессионалитета» с этого года Севастопольский архитектурно-строительный техникум открывает новые специальности по направлениям: производство неметаллических строительных изделий и конструкций, водоснабжение и водоотведение, информационное моделирование в строительстве, теплоснабжение и теплотехническое оборудование; аддитивные технологии и прикладная геодезия.
В преддверии Дня строителя в техникуме состоялось вручение наград сотрудникам отрасли. Михаил Развожаев наградил победителей профессионального конкурса, вручил почетное звание «Заслуженный строитель города Севастополя», почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма.
Профессия строителя — одна из самых главных: вы не просто возводите здания, а формируете облик нашего города, создаёте пространство, в котором живут, работают, учатся и отдыхают севастопольцы. За 11 лет, прошедших с момента возвращения Севастополя в Россию, мы достигли впечатляющих результатов. Построены десятки объектов – от жилых домов до важнейших объектов инфраструктуры. Впереди – грандиозные планы, новые стройки, реставрация исторических зданий. Севастополь растёт и развивается, и в этом – ваша огромная заслуга, – сказал губернатор.
Почетное звание «Заслуженный строитель города Севастополя» присвоено Киму Кириллу Вячеславовичу — заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис».
Победителями профессионального конкурса «Строитель года» стали:
— в номинации «Лучшая строительная компания»: ООО «Теплостройсервис» в лице исполнительного директора Абелкасимова Эльдара Кайыковича
— в номинации «За значительный вклад в развитие стройкомплекса Севастополя»: ООО «Строительная Компания «ИНТЕРСТРОЙ» в лице генерального директора Кабанова Евгения Константиновича
— в номинации «Лучшая дорожно-строительная компания»: ООО «Дорожник» в лице генерального директора Дорофеева Виталия Александровича
— в номинации «За заслуги перед строительной отраслью»: АО «АРГО» в лице генерального директора Завьялова Андрея Валерьевича
— в номинации «Лучшая девелоперская компания»: группа компаний «Парангон» в лице коммерческого директора Галичкина Николая Сергеевича
За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя, почетной грамотой Правительства Севастополя награжден Ушаков Виктор Владимирович — производитель работ общества с ограниченной ответственностью «КипСтрой».
За значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:
— коллективу ООО «Специализированный Застройщик «Темпрано» в лице инженера по работе с подрядными организациями Офилькиной Марии Викторовны
— коллективу ООО «Фаворит» в лице заместителя директора Безручко Олега Игоревича
За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:
— Завьялову Андрею Валерьевичу — генеральному директору АО «АРГО»
— Котову Сергею Николаевичу — руководителю проекта ООО «МирТек»
— Маклакову Алексею Дмитриевичу — начальнику производственно-технического отдела ООО «СоюзДонСтрой»
— Сурме Наталье Сергеевне — начальнику проектного управления АО «Севастопольстройпроект»
— Шенгофу Андрею Сергеевичу — заместителю директора по строительству ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства»
— Шупику Сергею Федоровичу — производителю работ общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой»
За добросовестный труд, высокий профессионализм благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:
— Абдукадыров Далер Кенжабоевич — сварщик пластмасс 4 разряда ООО «МирТек»
— Абилов Марат Батырханович — начальник производственно-технического отдела ООО «ДЕМЕТРА»
— Азаров Константин Владимирович — мастер строительных и монтажных работ ИТР Дорожного участка № 3 ООО «ДЕМЕТРА»
— Андриевская Татьяна Павловна — начальник отдела закупок ООО «Фаворит»
— Баландин Владимир Вячеславович — начальник участка ООО «Теплостройсервис»
— Барабаш Алексей Дмитриевич — отделочник АО «АРГО»
— Барчак Анна Андреевна — главный специалист отдела бухгалтерского учета и контроля ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства»
— Бойко Елена Петровна — начальник отдела капитального ремонта объектов культуры, образования и спорта ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства»
— Болуденко Ольга Николаевна —начальник отдела ценообразования и сметного нормирования АО «Севастопольстройпроект»
— Волков Сергей Сергеевич — мастер строительных и монтажных работ ООО «Фаворит»
— Горемыкин Андрей Олегович —руководитель обособленного подразделения «Дирекция по строительству в г. Севастополь» ФАУ «РосКапСтрой»
— Грунин Олег Борисович — электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «МирТек»
— Губский Аркадий Валентинович — начальник производственно-технического отдела ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства»
— Жуков Игорь Владимирович — бетонщик акционерного общества «АРГО»
— Захаров Евгений Александрович — инженер ПТО ООО «Теплостройсервис»
— Клименко Дарья Андреевна — заместитель директора АНО «Агентство социальных и инфраструктурных проектов»
— Кондрашова Алена Николаевна — специалист производственно-технического отдела ООО «ДЕМЕТРА»
— Копычинский Артем Михайлович — ведущий инженер по надзору за строительством отдела строительного контроля ГАУ ГС «Севастопольский строительный контроль»
— Котова Татьяна Васильевна — ведущий инженер-сметчик ООО «МирТек»
— Кузнецова Анна Викторовна — начальник производственно-экономического отдела ООО «Гекон»
— Курочкин Александр Игоревич — инженер-конструктор ООО «Севпроектреставрация-92»
— Лившиц Вадим Александрович — главный инженер ООО «Гекон»
— Макин Владислав Юрьевич — производитель работ АО «АРГО»
— Михеев Андрей Викторович — главный энергетик проекта КУСП «Создание яхтенной марины, г. Севастополь» ПАО «МОСТОТРЕСТ»
— Попов Анатолий Степанович — начальник управления линейных объектов ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства»
— Прозоров Андрей Викторович — инженер по надзору за строительством отдела строительного контроля ГАУ ГС «Севастопольский строительный контроль»
— Пушкарев Олег Павлович — начальник участка ООО «Теплостройсервис»
— Ратченко Евгений Евгеньевич — главный инженер проекта ООО «СТРОЙПРОЕКТ»
— Романько Петр Валентинович — прораб ремонтно-строительного участка № 2 ГУП ГС «Водоканал»
— Селин Андрей Леонидович — ведущий специалист ПТО ООО «Фаворит»
— Тихоненко Даниил Евгеньевич — ведущий инженер производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «МирТек»
— Тырлышкин Дмитрий Валериевич — руководитель проекта ООО «МирТек»
— Усенко Ирина Романовна — начальник отдела снабжения ООО «МирТек»
— Храмов Сергей Николаевич — руководитель проектов ООО «СУ-82»
— Чезганов Андрей Иванович — производитель работ ООО «Гекон»
— Чибышев Евгений Владимирович — генеральный директор ПАО «МОСТОТРЕСТ»
— Чистова Анна Евгеньевна — заместитель начальника отдела снабжения ООО «Теплостройсервис»
— Ширяев Святослав Владимирович — главный специалист отдела сопровождения строительства линейных объектов ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства»
— Шмат Юрий Борисович — начальник участка ООО «КипСтрой»
— Шпильченко Даниил Васильевич — заместитель начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «СоюзДонСтрой»
— Эсаулов Максим Сергеевич — исполняющий обязанности генерального директора ООО «Специализированный Застройщик «Темпрано»
— Юсуфова Галина Владимировна — начальник сметно-технического отдела АНО «Агентство социальных и инфраструктурных проектов»
— Яблонская Татьяна Валерьевна — инженер производственно-технического отдела ООО «МирТек»
За значительный вклад в развитие строительной отрасли города Севастополя благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрен коллектив ООО «Зодчий» в лице директора Иванова Алексея Сергеевича.
