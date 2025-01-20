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Расходы, направленные на соцвыплаты крымчанам, превысили уровень 2020 года почти на 700 млн. рублей

В Севастополе в прошлом году более 2 тысяч мам получили пособия по беременности и родам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:38 20.01.2025

В 2024 году Отделение Социального фонда России по Севастополю назначило пособие по беременности и родам 2130 трудоустроенным матерям на сумму  305 миллионов рублей.

Пособие выплачивается за 70 дней до родов и 70 дней после. Для многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска больше. Например, при рождении двойни женщина получит пособие за 194 дня: за 84 дня до родов и за 110 дней после рождения детей.

Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска. Его размер составляет 100% среднего заработка.

С 1 января 2025 года размер минимальной суммы пособия для работающих мам, находящихся в отпуске по беременности и родам, в Севастополе установлен на уровне 103 285 рублей. Максимальная выплата за 140 дней отпуска составляет 794 355 рублей, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Выплата пособия производится в течение 10 рабочих дней с момента получения Отделением Социального фонда России по Севастополю сведений от работодателя и осуществляется напрямую на лицевой счет мамы или через почту.

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Пособие по беременности и родам также назначается в случае усыновления ребенка в возрасте до трех месяцев. Максимальная продолжительность такого отпуска — 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01. Звонки по всей России с любых телефонов — бесплатные. Время работы: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 16.45.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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