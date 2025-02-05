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Новости Республики
В Севастополе в пяти общественных местах установили ростовые фигуры полицейского. Зачем?
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе в пяти общественных местах установили ростовые фигуры полицейского. Зачем?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:40 05.02.2025

С целью противодействия телефонным аферистам сотрудники ОМВД России по Ленинскому району совместно с руководством Ленинского муниципалитета произвели установку ростовых фигур полицейского с информационным напоминанием об основных способах мошенничеств.

За 2024 год отмечается увеличение почти в 2 раза размера материального ущерба, который причинен противоправными деяниями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий – с 309,9 млн до 527,6 млн рублей. В связи с чем полицейскими на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, где гражданам разъясняется, как защитить себя и свои деньги от уловок мошенников.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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