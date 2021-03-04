В Севастополе в районе 5 км Балаклавского шоссе строят школу на 700 учащихся

Сейчас строители занимаются разработкой котлована под здание школы в районе 5 км Балаклавского шоссе и устройством фундамента.

Трехэтажная средняя общеобразовательная школа рассчитана на 700 учащихся. На трех секциях уже выполнено фундаментное основание и еще на трех секциях идет разработка котлована. Строительная готовность — порядка 5-7%. На территории школы будут размещены футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, зона со спортивным оборудованием, площадки для прыжков в длину и сдачи норм ГТО. Территория будет благоустроена. Кроме того, с Департаментом транспорта есть договоренность, что в госпрограмму будет включено устройство подъездной дороги для школы и детского сада, который также здесь строится, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Новая школа, утверждают специалисты, позволит снизить нагрузку на все учебные заведения в районе 5 км.

Проспект Генерала Острякова — достаточно густонаселенный район, и есть потребность в новых учебных заведениях. Эта школа строится в рамках ФЦП. Планируем, что к концу следующего года школа уже сможет принять первых учеников. Сегодня здесь также ведется строительство детского сада, – говорит Игорь Михеев.

В новой школе проектом предусмотрены учебные кабинеты, в том числе спальня для группы продленного дня, спортивный, тренажерный и хореографический залы, музыкальная студия, шахматный класс, фотолаборатория, изостудия, музей, актовый зал, библиотека, медицинский блок и другие административно-хозяйственные помещения.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя