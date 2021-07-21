В Севастополе, в районе дикого пляжа «Инжир» турист сорвался с горной кручи  

Накануне вечером (в 18:09) на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты г. Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, упавшему с высоты в районе дикого пляжа «Инжир» (расположен в Балаклавском районе).

К месту происшествия была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя на катере «Чибис». Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, эвакуировали его из труднодоступного места катером и передали бригаде скорой помощи. Работы были завершены в 19:55, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели обращают внимание жителей города и его гостей, что отдых в необорудованных местах несет в себе угрозу жизни и здоровью. В последние дни наметилась интересная тенденция: отдыхающие в Севастополе «дикари» ежедневно забираются в труднодоступные места, откуда их эвакуируют спасатели. Так, 20 июля 9-летний ребенок получил травму ноги в районе пляжа «Яшмовый» в Балаклавском районе, 19 июля пришлось спасать мужчину и женщину, «застрявших» на горной тропе в районе мыса Фиолент, в тот же день с горы, в районе пляжа «Васили» в Балаклаве снимали мужчину, в районе пляжа «Автобат» травму получила женщина…

Рекомендуем проводить время отдыха у моря на официальных пляжах, где специально оборудованы места для отдыха и купания, — заявляют севастопольские спасатели.