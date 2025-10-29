В Севастополе в рамках акции «ГТО – выпускникам» более 200 школьников проверили свои силы

На стадионе имени 200-летия Севастополя состоялась традиционная акция «ГТО – выпускникам». В ней приняли участие более 200 учащихся 9 и 11 классов, которые решили испытать себя и выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Программа испытаний охватила ключевые дисциплины, позволяющие оценить силу, скорость и гибкость участников: бег на короткие и длинные дистанции, прыжок в длину с места, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Перед началом сдачи нормативов для участников провели энергичную разминку. Ее организовали представители Федерации акробатического рок-н-ролла Севастополя — это помогло школьникам разогреться, настроиться на активную работу и снизить риск травм.

Программа ГТО в этом году привлекла рекордное количество севастопольских выпускников. Если ребята успешно пройдут испытания, в конце года они увидят приказ с уровнем полученного знака ГТО, а знак отличия комплекса и удостоверение к нему получат на торжественных мероприятиях или вместе с аттестатами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя Центра тестирования ГТО Михаила Козакова.

Акция «ГТО – выпускникам» не только способствует популяризации здорового образа жизни, но и дает выпускникам шанс получить дополнительные баллы при поступлении в колледжи и высшие учебные заведения. Успешная сдача нормативов — это не только признание спортивных достижений, но и важный шаг на пути к всестороннему развитию личности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя