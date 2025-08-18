В Севастополе в рамках национального проекта отремонтировали более 80% дорог

В последние годы в России дороги обновляются опережающими темпами. Строятся международные коридоры, скоростные трассы, региональные и муниципальные дороги, которые соединяют людей и ускоряют развитие страны. За комплексное обновление дорожной сети отвечает нацпроект «Инфраструктура для жизни». С начала текущего дорожного сезона укладка верхних слоёв дорожного покрытия в 50 регионах страны по нацпроекту выполнена на более чем 50%. Самый большой объём работ – больше 80% – выполнен в шести субъектах Российской Федерации: Севастополе, Санкт-Петербурге, Белгородской, Пензенской, Воронежской областях и в Республике Марий Эл, – сказал Марат Хуснуллин.

Как ранее сообщили в департаменте транспорта, в регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» уже сделано 82 из 100 дорог, запланированных к ремонту в этом году. Это более 80% от общего объема. Оставшиеся 18 объектов будут сданы до конца сентября. В их числе – дороги регионального и межмуниципального значения, а также внутриквартальные проезды, впервые принятые на баланс и включенные в программу ремонта.

Всего в 2025 году по всем программам дорожной деятельности для достижения показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в России планируют отремонтировать, реконструировать и построить более 21,1 тыс. км региональных и местных дорог.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя