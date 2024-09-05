В Севастополе — в районе Красной Горки — отремонтируют 4.6 км водопровода

Капитальный ремонт водопровода в районе Красной Горки выполняется в рамках реализации мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения на территории города Севастополя. Существующий стальной водовод диаметром 400 мм был построен в 1963 году, его физический износ составляет свыше 80%.

Водопровод протяжённостью 4,6 км будет отремонтирован бестраншейным методом санации, что позволит минимизировать потребность в земляных работах. Принцип метода санации заключается в том, что старая труба остаётся в земле и служит опорой для новой полиэтиленовой трубы, которая протягивается внутрь старой. Затем восстанавливается исходный диаметр новой трубы, плотно прижимая её к стенкам старой. Сейчас эта технология считается самым современным методом капитального ремонта и реконструкции изношенных сетей водоснабжения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника службы водоснабжения ГУПС «Водоканал» Владислава Покровского.

Водопровод обеспечивает водой значительную часть города, включая улицы Хрусталёва, Токарева, Гидрографическую, Шабалина, проспект Генерала Острякова. На время проведения работ водоснабжение осуществляется по временной линии, расположенной на поверхности. Поэтому перебоев в водоснабжении во время капитального ремонта нет.

На данный момент санировано 2,5 км водовода, выполнение работ составляет 40%. Часть отремонтированного участка уже введена в эксплуатацию, вода подаётся по новой трубе. Завершить работы на этом участке планируется до конца этого года.

В этом году запланирован ремонт ещё на трёх участках: вдоль проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне в районе Мекензиевых гор и на Красной Горке. В общей сложности планируется отремонтировать 18,5 км труб.

Всего с 2014 года по настоящее время отремонтировано 169,3 км труб, которые находятся в ведении ГУПС «Водоканал».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя