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В Севастополе в Региональном сосудистом центре внедряют высокотехнологичные операции

В Севастополе в Региональном сосудистом центре внедряют высокотехнологичные операции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:27 11.02.2021

Высокие технологии лечения, которые применяются в мировой практике, стали доступны пациентам Регионального сосудистого центра Севастополя.

Мы внедрили технологию стентирования сонных артерий — это малоинвазивная операция для профилактики ишемических инсультов у больных как первичных, так и повторных. Cтали проводить гибридные операции на сосудах конечностей при критической ишемии, которые позволяют сохранить опорную функцию конечностей у большего количества пациентов, — цитирует пресс-служба руководителя медучреждения Романа Голощапова-Аксёнова. 

 

В Севастополе в Региональном сосудистом центре внедряют высокотехнологичные операции

Специалисты Регионального сосудистого центра проходят обучение в Медицинском институте РУДН на кафедре кардиологии рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения.

В 2021 году планируется продолжать эту работу, в планах РСЦ начать применять малоинвазивную хирургию аневризмы аорты, внедрить скрининг больных с аневризмой брюшного отдела аорты, новые технологии лечения клапанных поражений сердца, высокотехнологические операции по профилактике ишемического инсульта у больных с нарушениями ритма по типу фибрилляции предсердий и многое другое.

В РСЦ планируется открыть отделение сосудистой хирургии и увеличить количество коек для пациентов с болезнями системы кровообращения. Эти меры позволят повысить качество оказания медицинской помощи и будут способствовать снижению летальности.

Напомним, в прошлом году в РСЦ поступил аппарат МРТ, сейчас продолжается его установка. Во втором квартале 2021 года в РСЦ начнут проводить магнитно-резонансную томографию, это позволит повысить качество диагностики у больных с неврологическими и нейрохирургическими операциями.

В Севастополе в Региональном сосудистом центре внедряют высокотехнологичные операции

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