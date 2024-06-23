В Севастополе в результате ракетной атаки погибли два человека

По предварительной информации от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них 2-х летний ребенок.

Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дополнено — 14:40.

Количество погибших выросло до 3 человек: мы потеряли двух детей и 1 взрослого.

Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю.

Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море.

Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших.

Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления.

Выехал к пострадавшим в больницу. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.

источник: телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Четыре американские ракеты «ATACMS» сбиты над Севастополем — Минобороны РФ.

Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети.

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