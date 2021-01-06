В Севастополе в рождественскую ночь будет организован подвоз пассажиров к собору в Херсонесе

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя на особый контроль берется работа муниципального маршрута №22.

Автобусы будут курсировать до 19:30 6 января. Затем, с 19:30 6 января до 03:00 7 января, автобусами ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» будет организована перевозка людей от поликлиники №2 на улице Ерошенко до парковки музея-заповедника «Херсонес Таврический». Автобусы будут курсировать на безвозмездной основе, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.