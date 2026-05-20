В Севастополе в школе рухнул балкон с детьми

Прокуратурой города Севастополя организована проверка по факту обрушения балкона на 2-м этаже школы № 13 в городе Севастополе.
По предварительной информации в результате происшествия пострадали дети. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Нахимовского района города Севастополя Дмитрий Рейх, — сообщили в пресс-службе ведомства.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
