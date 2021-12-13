В Севастополе в следующем году намерены отремонтировать 37,1 км дорог

По программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Севастополе планируется отремонтировать 24 дороги, одну из них – капитально. На эти цели из федерального бюджета выделено 986,5 млн рублей.

В рамках работ предусмотрена замена изношенного асфальтобетонного покрытия площадью более 207 тыс. м². Перечень дорог, подлежащих ремонту, сформирован по результатам ежегодной инструментальной диагностики состояния улично-дорожной сети. Кроме того, учитывались обращения граждан в адрес департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, а также данные проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог», – сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Так, в 2022 году подлежат ремонту улицы Гвардейская, Пьянзина, Парусная, Лиговская, Физкультурная, Каширская, Щитовая, Инкерманская, Рассветная, Володи Дубинина, Тарутинская, Коли Пищенко, Академическая, пр. Героев Сталинграда, пер. 1-й Академический и пер. 2-й Академический.

Также в список вошли автомобильные дороги Орловка-Полюшко, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (44-46 км), подъезд к ст. Мекензиевы горы, подъезд к ст. Мекензиевы горы с ответвлениями, Штурмовое-Хмельницкое, Верхнесадовое – с. Симиренко, подъезд к пос. Кача (6-9 км).

Кроме того, на следующий год запланирован капитальный ремонт ул. Горпищенко. В этом году на объекте протяженностью более 4 км уже приступили к работам по обустройству инженерных сетей.

Контракты с подрядными организациями заключены по всем объектам.

После утверждения регионального бюджета планируется дополнить перечень объектов ремонта автомобильных дорог на 2022 год.

Напомним, Севастополь является участником национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года.

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