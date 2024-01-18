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В Севастополе в суд ушло дело педофила
Иллюстрация: dela.ru

В Севастополе в суд ушло дело педофила

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:29 18.01.2024

Прокуратурой Нахимовского района г. Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя.

Он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состоянии потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По версии следствия, в июле 2023 года в дневное время мужчина, работавший дворником в поселке Кача, привел на «дикий» пляж возле гостиничного комплекса «Наш Парус» знакомую одиннадцатилетнюю девочку. Во время купания в море он совершил в отношении нее действия сексуального характера. Девочка испугалась и выбежала на берег. В дальнейшем потерпевшая рассказала о произошедшем своему отцу, который обратился в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Расследование проведено следственным отделом по Нахимовскому району ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю. Обвиняемый задержан и заключен под стражу.

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Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

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