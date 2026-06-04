В Севастополе в свободной продаже бензина не будет

В четверг, 4 июня, в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС «ТЭС». Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Ночь выдалась, как вы сами видите, непростой. Сегодня свободной продажи топлива на сети заправок «ТЭС» не будет, — написал он в своем канале в МАКС.
Губернатор добавил, что продажа бензина в четверг будет производиться только по талонам.
В Севастополе ночью отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
источник: РИА Новости Крым
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