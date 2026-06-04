В Севастополе в свободной продаже бензина не будет

Ночь выдалась, как вы сами видите, непростой. Сегодня свободной продажи топлива на сети заправок «ТЭС» не будет, — написал он в своем канале в МАКС.

Губернатор добавил, что продажа бензина в четверг будет производиться только по талонам.

В Севастополе ночью отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.

Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.

источник: РИА Новости Крым