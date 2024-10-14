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В Севастополе в текущем году произвели более 15 тонн хлебобулочных изделий
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в текущем году произвели более 15 тонн хлебобулочных изделий

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:14 14.10.2024

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили итоги сельскохозяйственной отрасли за 2024 год. Так, в текущем году произведено более 15 тыс. тонн хлебобулочных изделий.

Правительством Севастополя удерживается цена на социальный хлеб «Формовой», «Дарницкий» на уровне 2021 года в размере 20 рублей. На данное мероприятие в 2024 году предусмотрена региональная мера поддержки хлебопекарной промышленности в размере 30 млн рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

На предприятии ООО «Царь-Хлеб» также открыт новый производственный цех по нарезке и упаковке продукции. Предприятием из регионального бюджета Севастополя получена субсидия в размере 75 млн рублей.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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