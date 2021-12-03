В Севастополе в текущем году перезахоронили останки 432 воинов

Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. В Севастополе работы по поиску останков погибших воинов ведутся регулярно. В 2021 году в городе-герое проведено три Вахты памяти. Их главная цель – установить имена советских воинов, героически оборонявших Севастополь от немецко-фашистских захватчиков.

Я благодарен поисковикам. Это большая историческая работа по увековечиванию подвига людей, которые здесь защищали нашу страну и наш город. На севастопольской земле нашим поисковикам предстоит работы на многие годы вперед, потому что эта земля обильно полита кровью героев, отдавших самое дорогое – свои жизни, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В Вахтах памяти принимают участие историки, представители поисковых объединений, активисты молодежных общественных патриотических организаций и федеральных музеев военной истории страны, представители Российского географического общества.

Всего за прошедший год в Севастополе перезахоронили останки 432 воинов. Также поисковики обнаружили останки 154 солдат, личности 9 из них установлены.

Напомним, 3 декабря – это памятная дата, которая посвящена российским и советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами. Решение об учреждении Дня Неизвестного солдата принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ подписан Президентом РФ 5 ноября того же года.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя