В Севастополе в третий раз пройдёт межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea»

С 18 по 20 марта в Севастополе пройдёт Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» 2022. Событие состоится на площадке «IT-куб. Нот» (ул. Руднева, 41). Конкурс пройдёт в двух форматах:
- Очный – для севастопольцев и иногородних участников, которые в даты проведения смогут присутствовать на площадке);
- Дистанционный – для иногородних участников.
Задача участников предложить решение по одному из направлений:
- Виртуальный гид по городу – разработать прототип приложения для популяризации достопримечательностей, продвижения существующих или новых туристических маршрутов города.
- Оператор БВС (создать приложение виртуальной или дополненной реальности для владельцев и операторов беспилотных воздушных суден).
В течение двух дней команды будут работать над своими проектами. В третий день им предстоит защитить свои разработки перед экспертным жюри. По итогам оценки будут определены победители в каждом направлении
*Хакатон — это соревнование, в котором командам нужно за короткое время разработать прототип продукта (например, веб-сервис или мобильное приложение) для решения определенной проблемы, с которой столкнулся бизнес-заказчик.
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