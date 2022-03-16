В Севастополе в третий раз пройдёт межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea»

С 18 по 20 марта в Севастополе пройдёт Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» 2022. Событие состоится на площадке «IT-куб. Нот» (ул. Руднева, 41). Конкурс пройдёт в двух форматах:

Очный – для севастопольцев и иногородних участников, которые в даты проведения смогут присутствовать на площадке);

Дистанционный – для иногородних участников.

Задача участников предложить решение по одному из направлений:

Виртуальный гид по городу – разработать прототип приложения для популяризации достопримечательностей, продвижения существующих или новых туристических маршрутов города.

– разработать прототип приложения для популяризации достопримечательностей, продвижения существующих или новых туристических маршрутов города. Оператор БВС (создать приложение виртуальной или дополненной реальности для владельцев и операторов беспилотных воздушных суден).

В течение двух дней команды будут работать над своими проектами. В третий день им предстоит защитить свои разработки перед экспертным жюри. По итогам оценки будут определены победители в каждом направлении

*Хакатон — это соревнование, в котором командам нужно за короткое время разработать прототип продукта (например, веб-сервис или мобильное приложение) для решения определенной проблемы, с которой столкнулся бизнес-заказчик.