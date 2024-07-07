В Севастополе в троллейбусе пострадала девочка. Прокуратура проводит проверку

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по факту происшествия с малолетним ребёнком в общественном транспорте.

Установлено, что 6 июля 2024 года в 17.04 водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту 12 в сторону центральной части города Севастополя, на остановке общественного транспорта «Школа 38» осуществлял посадку и высадку пассажиров на проезжей части, вдали от бордюра посадочной площадки. При этом он закрыл двери троллейбуса, не убедившись в безопасности пассажиров. В результате этого водитель зажал дверями малолетнюю девочку, которая заходила в салон. Прокуратурой будет дана оценка полноты исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.