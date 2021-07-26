В Севастополе вакцинируют домашних животных и птиц. График

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий. Мероприятия будут проводиться с 26.07.2021 по 31.07.2021.
График проведения мероприятий
|Место проведения
|Суть мероприятия
|дата
|время
|г. Севастополь,
Балаклавский район,
п. Первомайский;
с. Флотское;
п. Ушаковка.
Нахимовский район,
Северная, районы Голландия, Радиогорка Бартеневка (подворное).
|
-вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла.
|
26.07.2021
|
10:00-16:00
|г. Севастополь,
Балаклавский район,
с. Широкое;
с. Терновка;
с. Родное;
5,7 км Балаклавского шоссе. Фиолентовское шоссе;
Гагаринский район,
Р-н бухты Камышовая,
Молочная балка (подворное).
|
-вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла.
|
27.07.2021
|
10:00-16:00
|г. Севастополь,
Ленинский район,
ул. Годлевского;
ул. Декабристов
Нахимовский район,
Р-н «Дергачи»,
Сапун-гора.
Балаклавский район,
с. Тыловое;
с. Кизиловое
с. Черноречье.
с. Хмельницкое (подворное).
|
-вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла.
|
28.07.2021
|
10:00-16:00
|г. Севастополь,
Балаклавский район,
п. Первомайский
с. Оборонное;
с. Морозовка.
с. Гончарное;
с. Резервное (подворное).
|
-вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла.
|
29.07.2021
|
10:00-16:00
|г. Севастополь,
Балаклавский район,
с. Терновка;
с. Родное;
с. Черноречье;
с. Хмельницкое;
с. Оборонное (подворное).
|
-Отбор проб крови крупного рогатого скота (КРС) для исследований на лейкоз и бруцеллез.
|
30.07.2021
|
10:00-16:00
|г. Севастополь,
Ленинский район,
1) пр-т. Генерала Острякова 149А около магазина «ПУД»;
2) пр-т. Генерала Острякова 202А в районе ТЦ «Лебедь»;
|
-вакцинация собак и кошек против бешенства.
|
31.07.2021
|
10:00-12:00
|г. Севастополь,
Ленинский район,
1) пр-т. Генерала Острякова в районе автопарковки
ТЦ «Симол»;
2) ул. Генерала Лебедя между домами 203А и 187 за стадионом школы № 8.
|
31.07.2021
|
12:30-14:30
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..