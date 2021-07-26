В Севастополе вакцинируют домашних животных и птиц. График

Место проведения Суть мероприятия дата время

г. Севастополь, Балаклавский район, п. Первомайский; с. Флотское; п. Ушаковка. Нахимовский район, Северная, районы Голландия, Радиогорка Бартеневка (подворное). -вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла. 26.07.2021 10:00-16:00

г. Севастополь, Балаклавский район, с. Широкое; с. Терновка; с. Родное; 5,7 км Балаклавского шоссе. Фиолентовское шоссе; Гагаринский район, Р-н бухты Камышовая, Молочная балка (подворное). -вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла. 27.07.2021 10:00-16:00

г. Севастополь, Ленинский район, ул. Годлевского; ул. Декабристов Нахимовский район, Р-н «Дергачи», Сапун-гора. Балаклавский район, с. Тыловое; с. Кизиловое с. Черноречье. с. Хмельницкое (подворное). -вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла. 28.07.2021 10:00-16:00

г. Севастополь, Балаклавский район, п. Первомайский с. Оборонное; с. Морозовка. с. Гончарное; с. Резервное (подворное). -вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла. 29.07.2021 10:00-16:00

г. Севастополь, Балаклавский район, с. Терновка; с. Родное; с. Черноречье; с. Хмельницкое; с. Оборонное (подворное). -Отбор проб крови крупного рогатого скота (КРС) для исследований на лейкоз и бруцеллез. 30.07.2021 10:00-16:00

г. Севастополь, Ленинский район, 1) пр-т. Генерала Острякова 149А около магазина «ПУД»; 2) пр-т. Генерала Острякова 202А в районе ТЦ «Лебедь»; -вакцинация собак и кошек против бешенства. 31.07.2021 10:00-12:00