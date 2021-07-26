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В Севастополе озвучен график вакцинации домашних животных: птиц, собаки и кошек

В Севастополе вакцинируют домашних животных и птиц. График

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:03 26.07.2021

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий. Мероприятия будут проводиться с 26.07.2021 по 31.07.2021.

График проведения мероприятий

Место проведения

 

Суть мероприятиядатавремя
г. Севастополь,

Балаклавский район,

п. Первомайский;

с. Флотское;

п. Ушаковка.

Нахимовский район,

Северная, районы Голландия, Радиогорка Бартеневка (подворное).

 

 

 

-вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла.

 

 

 

 

26.07.2021

 

 

 

10:00-16:00

г. Севастополь,

Балаклавский район,

с. Широкое;

с. Терновка;

с. Родное;

5,7 км Балаклавского шоссе. Фиолентовское шоссе;

Гагаринский район,

Р-н бухты Камышовая,

Молочная балка (подворное).

 

 

 

-вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла.

 

 

 

27.07.2021

 

 

 

10:00-16:00

г. Севастополь,

Ленинский район,

ул. Годлевского;

ул. Декабристов

Нахимовский район,

Р-н «Дергачи»,

Сапун-гора.

Балаклавский район,

с. Тыловое;

с. Кизиловое

с. Черноречье.

с. Хмельницкое (подворное).

 

 

 

 

-вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла.

 

 

 

 

28.07.2021

 

 

 

 

10:00-16:00

г. Севастополь,

Балаклавский район,

п. Первомайский

с. Оборонное;

с. Морозовка.

с. Гончарное;

с. Резервное (подворное).

 

 

-вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла.

 

 

29.07.2021

 

 

10:00-16:00

г. Севастополь,

Балаклавский район,

с. Терновка;

с. Родное;

с. Черноречье;

с. Хмельницкое;

с. Оборонное (подворное).

 

 

-Отбор проб крови крупного рогатого скота (КРС) для исследований на лейкоз и бруцеллез.

 

 

 

 

30.07.2021

 

 

 

10:00-16:00

г. Севастополь,

Ленинский район,

1) пр-т. Генерала Острякова 149А около магазина «ПУД»;

2) пр-т. Генерала Острякова 202А в районе ТЦ «Лебедь»;

 

 

 

 

 

 

 

-вакцинация собак и кошек против бешенства.

 

 

 

 

 

31.07.2021

 

 

 

10:00-12:00

г. Севастополь,

Ленинский район,

1) пр-т. Генерала Острякова в районе автопарковки

ТЦ «Симол»;

2) ул. Генерала Лебедя между домами 203А и 187 за стадионом школы № 8.

 

 

 

31.07.2021

 

 

 

12:30-14:30

 

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65

В Севастополе вакцинируют домашних животных и птиц. График

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