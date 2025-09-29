В Севастополе вакцинируют собак и кошек против бешенства. Бесплатно

Следующая выездная вакцинация состоится 4 октября с 10:00 до 12:00:

27 сентября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Ленинском и Гагаринском районах. Ветеринарные специалисты привили 96 животных – 44 собаки и 52 кошки.

— в Ленинском районе на перекрестке ул. Симферопольская и ул. Адмирала Азарова;

— в Балаклавском районе в СТ «Коррида» (на перекрестке в районе участков 32-34).

С 12:30 до 14:30:

— в Ленинском районе на перекрестке ул. Харьковская и ул. Ковпака (в районе дома 41 по ул. Харьковская);

— в Балаклавском районе, в поселке Звездочка, ул. Грибная (подворно).

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978) -300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя