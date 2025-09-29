Прямо сейчас:
В Севастополе вакцинируют собак и кошек против бешенства. Бесплатно
фото: pikist.com

В Севастополе вакцинируют собак и кошек против бешенства. Бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:14 29.09.2025

27 сентября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Ленинском и Гагаринском районах. Ветеринарные специалисты привили 96 животных – 44 собаки и 52 кошки.

Следующая выездная вакцинация состоится 4 октября с 10:00 до 12:00:

— в Ленинском районе на перекрестке ул. Симферопольская и ул. Адмирала Азарова;
— в Балаклавском районе в СТ «Коррида» (на перекрестке в районе участков 32-34).

С 12:30 до 14:30:

— в Ленинском районе на перекрестке ул. Харьковская и ул. Ковпака (в районе дома 41 по ул. Харьковская);
— в Балаклавском районе, в поселке Звездочка, ул. Грибная (подворно).

Узнайте больше:  Севастополь подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Никарагуа

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978) -300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

