В Севастополе вакцинируют собак и кошек против бешенства. Бесплатно

27 сентября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Ленинском и Гагаринском районах. Ветеринарные специалисты привили 96 животных – 44 собаки и 52 кошки.
Следующая выездная вакцинация состоится 4 октября с 10:00 до 12:00:
— в Ленинском районе на перекрестке ул. Симферопольская и ул. Адмирала Азарова;
— в Балаклавском районе в СТ «Коррида» (на перекрестке в районе участков 32-34).
С 12:30 до 14:30:
— в Ленинском районе на перекрестке ул. Харьковская и ул. Ковпака (в районе дома 41 по ул. Харьковская);
— в Балаклавском районе, в поселке Звездочка, ул. Грибная (подворно).
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978) -300-95-65.
Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
