В Севастополе вандалы испачкали краской закладной камень памятника в парке Победы

Закладной камень на месте установки будущего памятника севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир, испачкали красной краской. Об этом рассказали очевидцы корреспонденту «Вести-Севастополь» . По словам горожан, краска на монументе, установленном в парке Победы, ещё свежая, на месте вандалы оставили строительную кисть. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию.

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