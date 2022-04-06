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В Севастополе вандалы испачкали краской закладной камень памятника в парке Победы
Скриншот: Вести-Севастополь

В Севастополе вандалы испачкали краской закладной камень памятника в парке Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:01 06.04.2022

Закладной камень на месте установки будущего памятника севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир, испачкали красной краской. Об этом рассказали очевидцы корреспонденту «Вести-Севастополь». По словам горожан, краска на монументе, установленном в парке Победы, ещё свежая, на месте вандалы оставили строительную кисть. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию.

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