В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД

Поздравляю всех женщин с Международным женским днём, желаю здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Именно вы вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения и достойные поступки. С праздником! — цитирует пресс-служба Сергея Сигунова.