В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД

Начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов поздравил сотрудниц с Международным женским днём и вручил ведомственные награды. Церемония поздравления и вручения наград состоялась в рамках рабочего совещания в зале коллегии УМВД.
Поздравляю всех женщин с Международным женским днём, желаю здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Именно вы вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения и достойные поступки. С праздником! — цитирует пресс-служба Сергея Сигунова.
После зачтения приказа начальник УМВД вручил сотрудницам Почётные грамоты МВД России и букеты весенних цветов.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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