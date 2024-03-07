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В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД

В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:40 07.03.2024

Начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов поздравил сотрудниц с Международным женским днём и вручил ведомственные награды.  Церемония поздравления и вручения наград состоялась в рамках рабочего совещания в зале коллегии УМВД.

Поздравляю всех женщин с Международным женским днём, желаю здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Именно вы вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения и достойные поступки. С праздником! — цитирует пресс-служба Сергея Сигунова. 

После зачтения приказа начальник УМВД вручил сотрудницам Почётные грамоты МВД России и букеты весенних цветов.

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В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД В Севастополе ведомственными наградами отметили сотрудниц УМВД

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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