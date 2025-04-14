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В Севастополе ведут ремонт дворов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ведут ремонт дворов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:22 14.04.2025

В Севастополе  ремонтируют придомовые территории и внутриквартальные дороги дворов.

На Глухова,3 подрядчик вышел полторы-две недели назад. Уже полностью демонтировано старое покрытие, установлены новые бордюры. На очереди асфальтирование более тысячи квадратных метров дороги и озеленение. По контракту этот двор должны сдать в августе, но подрядная организация работает с опережением графика, так что рассчитываем  закончить ремонт раньше, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексея Зубарева.

Сегодня ремонт внутриквартальной дороги начинается во дворе домов 4 и 6 по улице Репина, завтра – на улице Героев Бреста около домов 25 и 27.

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Всего в этом году запланировано привести в порядок порядка 44 внутриквартальных дорог.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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