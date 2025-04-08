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Новости Республики
Очередная история про чужую банковскую карту и "легкие деньги". На этот раз из Ялты
Фото: pikist.com

В Севастополе великовозрастный сынуля похитил деньги у своего отца. Родитель оказался «детективом»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:26 08.04.2025

64-летний местный житель обратился в банк для перевыпуска утерянной карты и получения выписки по счету. Проверив операции, он обнаружил несанкционированный расход средств в одной из аптек города.

Посетив торговую точку, мужчина объяснил ситуацию фармацевту и попросил визуально описать того, кто расплатился за покупку. По словесному портрету понял, что его картой воспользовался 37-летний сын. Вернувшись домой, он подтвердил свои подозрения – мужчина признался в содеянном, однако отец принял решение обратиться в полицию. Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого, ранее судимого за кражу. Как оказалось, он взял телефон отца через СМС сменил пароль от его интернет-банка и в течение нескольких дней переводил денежные средства на свой счет. Затем он похитил и саму банковскую карту, которой впоследствии воспользовался. Общий ущерб составил свыше 14 тысяч рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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