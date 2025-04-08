В Севастополе великовозрастный сынуля похитил деньги у своего отца. Родитель оказался «детективом»

Посетив торговую точку, мужчина объяснил ситуацию фармацевту и попросил визуально описать того, кто расплатился за покупку. По словесному портрету понял, что его картой воспользовался 37-летний сын. Вернувшись домой, он подтвердил свои подозрения – мужчина признался в содеянном, однако отец принял решение обратиться в полицию. Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого, ранее судимого за кражу. Как оказалось, он взял телефон отца через СМС сменил пароль от его интернет-банка и в течение нескольких дней переводил денежные средства на свой счет. Затем он похитил и саму банковскую карту, которой впоследствии воспользовался. Общий ущерб составил свыше 14 тысяч рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.