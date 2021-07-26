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В Севастополе вернутся к практике искусственного обрушения обвалоопасных участков береговой зоны
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

В Севастополе вернутся к практике искусственного обрушения обвалоопасных участков береговой зоны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:13 26.07.2021

В Севастополе впервые за четверть века обрушат обвалоопасные участки диких пляжей. Работы произведут в ближайшее время, несмотря на туристический сезон. Об этом сообщает РИА Новости Крым, со ссылкой на Главное управление природных ресурсов и экологии правительства Севастополя.

Сейчас у нас появилась и финансовая, и техническая возможность провести такие сложные работы. Дожидаться окончания сезона не будем, потому что всякое может произойти. В основном все эти «заколы» находятся там, где люди предпочитают отдыхать «дикарем» и вокруг ничего нет. То есть это не зона домов. И, в принципе, главное, что нужно будет сделать – это всех эвакуировать с пляжа, закрыть доступ. На какой именно период – это будет решаться, – рассказали в ведомстве.

Известно, что большая часть опасных участков зафиксирована на диких пляжах Северной стороны Севастополя. Точное количество мест, в которых произведут искусственные обрушения, будет определено в ближайшее время, после заключительного обследования специалистами Севприроднадзора, МЧС и Центра гражданской защиты.

В Севприроднадзоре уточнили, что в советское время обрушением обвалоопасных участков занимались военные и не исключили, что и на этот раз в мероприятиях задействуют специалистов Министерства обороны России.

В Севастополе вернутся к практике искусственного обрушения обвалоопасных участков береговой зоны

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