В Севастополе «веселое застолье» обернулось поножовщиной

В Севастополе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью жителя города.

Как-то вечером 39-летний мужчина встретился со своими двумя приятелями. После совместного застолья, с одним из них произошла словесная перепалка и, находясь на лестничной площадке подъезда, 37-летний товарищ умышленно нанёс оппоненту ножевое ранение, после чего они вернулись в квартиру. Бригаду скорой медицинской помощи участники инцидента вызвали только утром. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь потерпевшему и госпитализировали его в медицинское учреждение. Подозреваемый же в совершении указанного преступления скрылся с места происшествия.

В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Отметим, что задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.