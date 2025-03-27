В Севастополе — весенняя санитарная очистка дорог

В Севастополе проходит весенняя санитарная очистка дорог. Работы по санитарной очистке стартовали 10 марта по поручению губернатора Михаила Развожаева и продолжаются круглосуточно.

В уборке задействовано 12 единиц техники и четыре бригады дорожных рабочих. Специалисты проводят механизированную и ручную уборку дорог, красят бортовые камни, моют барьерные ограждения и остановки.

Работы по механической очистке проходит круглосуточно – специалисты трудятся и днем, и ночью. На данный момент привели в порядок уже около 300 километров дорожного полотна, вымыли около 150 остановочных павильонов. Всего в городе 1100 километров дорог, поэтому работы продолжатся, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Романа Булавкина.

В основном уборка включает очистку от пыли, грязи и смета после зимней обработки дорог.

То, что остается под бордюрной частью, убирается механизированно. Там, где стоят автомобили, приходится убирать вручную, – отмечает Роман Булавкин.

Специалисты ГБУ «Севавтодор» очищают также дорожные знаки и ограждения.

Благодаря более климатически мягкой зиме в этом году объемы работ по очистке менее значительны, чем в прошлом.

Завершить основные работы по санитарной очистке планируется к майским праздникам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя