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В Севастополе - весенняя санитарная очистка дорог
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — весенняя санитарная очистка дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:37 27.03.2025

В Севастополе проходит весенняя санитарная очистка дорог. Работы по санитарной очистке стартовали 10 марта по поручению губернатора Михаила Развожаева и продолжаются круглосуточно.

В уборке задействовано 12 единиц техники и четыре бригады дорожных рабочих. Специалисты проводят механизированную и ручную уборку дорог, красят бортовые камни, моют барьерные ограждения и остановки.

Работы по механической очистке проходит круглосуточно – специалисты трудятся и днем, и ночью. На данный момент привели в порядок уже около 300 километров дорожного полотна, вымыли около 150 остановочных павильонов. Всего в городе 1100 километров дорог, поэтому работы продолжатся, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Романа Булавкина.

В основном уборка включает очистку от пыли, грязи и смета после зимней обработки дорог.

То, что остается под бордюрной частью, убирается механизированно. Там, где стоят автомобили, приходится убирать вручную, – отмечает Роман Булавкин.  

Специалисты ГБУ «Севавтодор» очищают также дорожные знаки и ограждения.

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Благодаря более климатически мягкой зиме в этом году объемы работ по очистке менее значительны, чем в прошлом.

Завершить основные работы по санитарной очистке планируется к майским праздникам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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