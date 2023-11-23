В Севастополе ветерана боевых действий представили к награждению орденом Мужества

Еженедельно в торжественной обстановке и на передовой заслуженные награды получают те, кто проявил лучшие мужские качества: храбрость, отвагу и мужество. Среди них — ветеран боевых действий Анатолий. Решение встать на защиту интересов и безопасности своей страны и родного города Анатолий принял в 2014 году.

В составе подразделения «Рубеж» во время Русской весны мы помогали патрулировать город и выявлять неблагонадёжных личностей. Позднее, в мае 2014 года, я по зову сердца решил поехать на помощь к своим товарищам в Луганск. Служил в контрразведке в должности командира отделения, выявлял диверсантов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.

Он добавляет, что решение отправиться добровольцем в зону спецоперации принял с первого дня.

Я пошёл туда по зову сердца. Просто не смог оставаться в стороне, — говорит Анатолий.

В зоне спецоперации он с сослуживцами освобождал Тошковку, Подлесное, Лоскутовку. За мужество и героизм, проявленные в зоне спецоперации на Луганском направлении, Анатолий Борисович награждён медалью «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик» и представлен к награждению орденом Мужества.

Сейчас Анатолий проходит лечение и надеется в скором времени вернуться к товарищам в ставшую родной роту спецотряда «Барс 17».

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя