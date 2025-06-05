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В Севастополе ветеранам Великой Отечественной войны меняют газовые плиты
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ветеранам Великой Отечественной войны меняют газовые плиты

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:14 05.06.2025

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Яковлевне Крысе специалисты «Севастопольгаза» установили новую газовую плиту.

Меняем ветеранам газовое оборудование по госпрограмме бесплатно. Плиты и колонки, которые мы устанавливаем, отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. С начала года наши сотрудники заменили 50 газовых плит и 10 водонагревателей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя пресс-секретарь ГУП «Севастопольгаз» Дарию Хохлову.

Для того чтобы принять участие в программе нужно направить в адрес Департамента городского хозяйства города Севастополя заявление с приложением копии паспорта и копии документа, подтверждающего соответствующий статус заявителя.

Заявление направляется жителем, имеющим право на бесплатную замену газового оборудования либо его представителем почтовым направлением или нарочно по адресу: ул. Генерала Петрова, 15.

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Подробности можно узнать по номерам телефонов:

  • +7 (8692) 40-05-72;
  • +7 (8692) 44-97-50.

Справочно:

  • в программе «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» могут принять участие ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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