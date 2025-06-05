В Севастополе ветеранам Великой Отечественной войны меняют газовые плиты

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Яковлевне Крысе специалисты «Севастопольгаза» установили новую газовую плиту.

Меняем ветеранам газовое оборудование по госпрограмме бесплатно. Плиты и колонки, которые мы устанавливаем, отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. С начала года наши сотрудники заменили 50 газовых плит и 10 водонагревателей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя пресс-секретарь ГУП «Севастопольгаз» Дарию Хохлову.

Для того чтобы принять участие в программе нужно направить в адрес Департамента городского хозяйства города Севастополя заявление с приложением копии паспорта и копии документа, подтверждающего соответствующий статус заявителя.

Заявление направляется жителем, имеющим право на бесплатную замену газового оборудования либо его представителем почтовым направлением или нарочно по адресу: ул. Генерала Петрова, 15.

Подробности можно узнать по номерам телефонов: