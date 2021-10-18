В Севастополе власти намерены и дальше поддерживать бизнес

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 15 октября в Севастополе действуют новые ограничительные меры. Для поддержки бизнеса прорабатываются дополнительные меры поддержки как на федеральном, так и региональном уровнях. Вице-губернатор Мария Литовко на встрече с севастопольскими предпринимателями отметила, что Правительством РФ была проработана новая мера поддержки в размере 1 МРОТ и 0,5 МРОТ на каждого сотрудника субъектам малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций, пострадавшим в период ограничений.

На данный момент в документ вносятся уточнения по ряду условий. Правительством Севастополя подготовлено ходатайство в адрес Минэкономразвития РФ с просьбой учёта региональной специфики, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора.

В онлайн-совещании, которое прошло по поручению Михаила Развожаева, приняли участие все бизнес-ассоциации и более 50 представителей от турбизнеса региона: руководители гостиниц, музеев, турфирм, винных предприятий и экскурсоводы.

Представитель севастопольского регионального отделения организации «Опора России» Александра Романенко отметила, что они с пониманием относимся к вводимым требованиям:

Я говорю за ответственный бизнес. В ситуации, когда в городе непросто с эпидемиологической ситуацией, нужно объединить усилия Правительства и бизнеса. Мы должны совместно найти пути, которые позволят сохранить малое и среднее предпринимательство.

В Севастополе уже действует ряд принятых мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства:

1. Предприниматели могут получить льготные микрозаймы размером 500,0 тыс. руб. на уровне 0,1% годовых. В случае, если микрозайм от 500,0 тыс. руб. до 1,5 млн. руб., то ставка устанавливается на уровне 1% годовых. Данной мерой уже воспользовалось около 300 предприятий города.

2. Если предприятие является пользователем системы быстрых платежей, то ему возместят стоимость банковской комиссии. Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов. Субъектам малого и среднего предпринимательства возмещается уплата комиссии из федерального бюджета с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

3. С 30% до 15% снижен совокупный размер тарифов страховых взносов, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат в пользу физических лиц, превышающей МРОТ.

4. До конца 2021 года продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

5. С 2022 года предприятия общественного питания, сумма доходов которых за предыдущий календарный год составляет не более 2 млрд. руб., будут освобождены от уплаты НДС.

6. Российские работодатели смогут получить субсидию при трудоустройстве безработных граждан. Размер поддержки – три минимальных размера оплаты труда (1 МРОТ – 12 792 руб.) на каждого нового сотрудника.

Всего в Севастополе свыше 23,5 тысяч малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, среднесписочная численность работников в малом бизнеса почти 47 тысяч человек. По сравнению с началом года, количество предпринимателей увеличилось на 300, а количество самозанятых выросло на 4438 человек или 280%. Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, – 2691 человек.