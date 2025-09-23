В Севастополе внешний вид НТО, которые будут размещаться на улицах города, упростили

Исторические, балаклавские и современные киоски будет легче изготовить: убраны лишние детали и расширен список разрешенных к применению материалов. Соответствующее решение принято 19 сентября на заседании правительства Севастополя.
Утвержденный в декабре 2024 года внешний вид нестационарных торговых объектов (НТО) откорректировали с учетом предложений предпринимателей, упростив применение архитектурных решений, для соблюдения баланса интересов бизнеса и эстетики.
Как напомнили на заседании, в прошлом году были утверждены три типовых архитектурных решения НТО: исторический, балаклавский и современный, с соответствующим для каждого внешним видом и цветом. Департаменты архитектуры и сельского хозяйства провели обсуждения с представителями бизнеса по результатам практики применения новых норм для киосков. В итоге, был сформирован пакет конкретных предложений, которые заключаются в том числе в расширении требований к материалам, используемым при их изготовлении. Уточнены и цветовые решения, убраны лишние детали, увеличены габариты презентационных стоек.
Чтобы предотвратить ошибки на этапе производства, вводится обязательное предварительное согласование эскизов внешнего вида НТО с департаментом архитектуры и градостроительства.
Новые киоски нужно устанавливать на улицах Севастополя с учетом новых правил. Для всех ранее установленных предусмотрен переходный период до 1 июня 2026 года. К этой дате нужно привести внешний вид НТО в соответствие с новыми требованиями.
источник: «Севастопольская газета»
