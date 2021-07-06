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«Верево Сити»
В Севастополе вновь проводят диспансеризацию и профилактические осмотры
фото: hamiltonpaviana (pixabay.com)

В Севастополе вновь проводят диспансеризацию и профилактические осмотры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:05 06.07.2021

Узнать подробности о проведении диспансеризации и профилактических осмотров можно по телефонам Единого контакт-центра здравоохранения города Севастополя (звонок бесплатный):

  • 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов;
  • 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

В целом же специалисты отмечают:

  • Главная задача диспансеризации – выявить признаки заболеваний или каких-либо патологий на ранней стадии. Многие хронические заболевания вначале протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше будут выявлены начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение.
  • Диспансеризация проводится для граждан в возрасте от 18 до 39 лет один раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. В другие возрастные периоды можно пройти профилактический медицинский осмотр.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. С собой следует взять паспорт и полис ОМС.

Обследование проводится в два этапа, а также зависит от возраста и пола.

Цель первого этапа – выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета, болезней органов дыхания. По завершении определяется группа здоровья и проводится консультирование по здоровому образу жизни.

В случае подозрения на наличие заболеваний человек направляется на второй этап с целью дополнительного обследования, уточнения диагноза и назначения лечения при необходимости, а также углубленного профилактического консультирования.

С 2021 года углубленные осмотры будут проходить люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию. На первом этапе пациенту измерят сатурацию, проведут тест шестиминутной ходьбы, спирометрию, сделают рентген органов грудной клетки, возьмут общий и биохимический анализ крови. Если человек перенёс инфекцию в состоянии средней степени тяжести и выше, диагносты определят концентрацию D-димера в крови. Если уровень превысит норму в 1,5-2 раза, пациента направят на второй этап диспансеризации и проведут дуплексное сканирование вен нижних конечностей. На этом же этапе показана компьютерная томография органов грудной клетки и эхокардиография. Эти исследования назначат, если уровень сатурации в состоянии покоя составит 94% и ниже.

С 2020 года в программу диспансеризации включен скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний.

С 2019 года, согласно приказу Минздрава, диспансеризация стала ежегодной для всех граждан в возрасте от 40 лет. Те, кому от 18 до 39 лет, продолжат проходить диспансеризацию раз в три года, а вот профилактические осмотры рекомендованы каждый год.

В Севастополе вновь проводят диспансеризацию и профилактические осмотры

В Севастополе вновь проводят диспансеризацию и профилактические осмотры

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