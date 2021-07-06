В Севастополе вновь проводят диспансеризацию и профилактические осмотры

Узнать подробности о проведении диспансеризации и профилактических осмотров можно по телефонам Единого контакт-центра здравоохранения города Севастополя (звонок бесплатный):

8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов;

0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

В целом же специалисты отмечают:

Главная задача диспансеризации – выявить признаки заболеваний или каких-либо патологий на ранней стадии. Многие хронические заболевания вначале протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше будут выявлены начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение.

Диспансеризация проводится для граждан в возрасте от 18 до 39 лет один раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. В другие возрастные периоды можно пройти профилактический медицинский осмотр.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. С собой следует взять паспорт и полис ОМС.

Обследование проводится в два этапа, а также зависит от возраста и пола.

Цель первого этапа – выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета, болезней органов дыхания. По завершении определяется группа здоровья и проводится консультирование по здоровому образу жизни.

В случае подозрения на наличие заболеваний человек направляется на второй этап с целью дополнительного обследования, уточнения диагноза и назначения лечения при необходимости, а также углубленного профилактического консультирования.

С 2021 года углубленные осмотры будут проходить люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию. На первом этапе пациенту измерят сатурацию, проведут тест шестиминутной ходьбы, спирометрию, сделают рентген органов грудной клетки, возьмут общий и биохимический анализ крови. Если человек перенёс инфекцию в состоянии средней степени тяжести и выше, диагносты определят концентрацию D-димера в крови. Если уровень превысит норму в 1,5-2 раза, пациента направят на второй этап диспансеризации и проведут дуплексное сканирование вен нижних конечностей. На этом же этапе показана компьютерная томография органов грудной клетки и эхокардиография. Эти исследования назначат, если уровень сатурации в состоянии покоя составит 94% и ниже.

С 2020 года в программу диспансеризации включен скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний.

С 2019 года, согласно приказу Минздрава, диспансеризация стала ежегодной для всех граждан в возрасте от 40 лет. Те, кому от 18 до 39 лет, продолжат проходить диспансеризацию раз в три года, а вот профилактические осмотры рекомендованы каждый год.