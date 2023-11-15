В Севастополе водитель легковушки не пропустил на пешеходном переходе женщину. Идёт проверка фактов ДТП

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня в 06 часов 50 минут 67-летний водитель автомобиля «Хонда» в районе дома 17 на проспекте Юрия Гагарина совершил наезд на 54-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в городскую больницу. Признаков опьянения у водителя не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Госавтоинспекция Севастополя обращается ко всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными и дисциплинированными на дороге!

Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (капюшон, зонт), что может привести к дорожному происшествию. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

Пешеходам, согласно раздела 4 ПДД РФ, следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными в темное время суток и в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться в отсутствии приближающегося транспорта или в том, что водитель вас видит и пропускает. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта. При передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязательно использовать световозвращающие элементы. Пешеход должен переходить дорогу по пешеходным переходам, подземным или надземным пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

источник: Госавтоинспекция УМВД России по г. Севастополю