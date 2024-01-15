В Севастополе водитель «насобирал» штрафов более, чем на сто тысяч рублей

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции задержали злостного нарушителя ПДД и неплательщика административных штрафов на общую сумму более 110 тысяч рублей

В ходе надзора за дорожным движением сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю был остановлен автомобиль Mercedes-Benz под управлением 37-летнего водителя. Во время проверки документов автоинспекторами установлено у владельца иномарки наличие неоплаченных административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей. Как оказалось, мужчина передвигался на автомобиле с иностранными регистрационными знаками и регулярно нарушал правила дорожного движения, в частности превышал скоростной режим. В отношении водителя составлено 66 административных материалов по статье 20.25 КоАП РФ, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Напомним, что согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ административные штрафы за нарушения ПДД РФ могут быть оплачены с 50 % скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ установлено, что общий срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.