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В Севастополе водитель «насобирал» штрафов более, чем на сто тысяч рублей
Фото: УМВД по г. Севастополю

В Севастополе водитель «насобирал» штрафов более, чем на сто тысяч рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:12 15.01.2024

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции задержали злостного нарушителя ПДД и неплательщика административных штрафов на общую сумму более 110 тысяч рублей

В ходе надзора за дорожным движением сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю был остановлен автомобиль Mercedes-Benz под управлением 37-летнего водителя. Во время проверки документов автоинспекторами установлено у владельца иномарки наличие неоплаченных административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей. Как оказалось, мужчина передвигался на автомобиле с иностранными регистрационными знаками и регулярно нарушал правила дорожного движения, в частности превышал скоростной режим. В отношении водителя составлено 66 административных материалов по статье 20.25 КоАП РФ, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Напомним, что согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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Согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ административные штрафы за нарушения ПДД РФ могут быть оплачены с 50 % скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ установлено, что общий срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

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