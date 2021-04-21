В Севастополе водитель сбил мальчишку-пешехода. Что было дальше?

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 14-летний подросток, произошло в Севастополена улице Горпищенко в понедельник в 16:50. Но лишь поздно вечером мальчик рассказал о случившемся родителям и они доставили его в больницу.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Ниссан, совершил наезд на школьника, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель остановился, подошёл к подростку и предложил отвезти его домой, на что тот согласился. Затем мужчина, не оставив о себе никаких данных, уехал. Глубокой ночью сотрудники ГИБДД разыскали нарушителя, который не являлся собственником автомобиля, по месту проживания, и провели освидетельствование на состояние опьянения. Результат оказался положительным. Как пояснил водитель, он выпил алкогольный напиток после того, как вернулся домой, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

За оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, на водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до 15 суток.

Также за невыполнение требования пункта 2.7 ПДД о запрете употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества после ДТП, к которому причастен, водитель привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.27. КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

По факту дорожно-транспортного происшествия продолжается проверка.