В Севастополе водолазы МЧС России обследуют акваторию в поисках следов мазута

Севастопольские водолазы МЧС России обследуют акваторию в поисках следов мазута. Провели осмотр 500 квадратов дна в прибрежной зоне. Нефтепродуктов не обнаружено.

Всего за время работ в Севастополе было обследовано 165 километров берега Чёрного моря, в том числе повторно. Вывезено более 843 тонн загрязнённого грунта.

Мероприятия по устранению последствий розлива нефтепродуктов находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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