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В Севастополе водолазы МЧС России обследуют акваторию в поисках следов мазута
фото: скрин видео ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе водолазы МЧС России обследуют акваторию в поисках следов мазута

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 04.03.2025

Севастопольские водолазы МЧС России обследуют акваторию в поисках следов мазута. Провели осмотр 500 квадратов дна в прибрежной зоне. Нефтепродуктов не обнаружено.

Всего за время работ в Севастополе было обследовано 165 километров берега Чёрного моря, в том числе повторно. Вывезено более 843 тонн загрязнённого грунта.

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Мероприятия по устранению последствий розлива нефтепродуктов находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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