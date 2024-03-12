В Севастополе вор поверил в свою безнаказанность и «бомбил» одну и ту же комиссионку

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двух кражах из комиссионного магазина. Хищения товара злоумышленником зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом помещении.

Полицейские установили, что ранее судимый за хранение запрещённых веществ 31-летний мужчина посетил комиссионный магазин с целью совершения кражи. Выбрав момент, когда продавец отвлёкся, он тайно похитил с витрины шлифовальную машинку стоимостью 3 тысячи рублей и скрылся. Спустя несколько недель он вернулся в тот же ломбард и по аналогичной схеме украл ноутбук стоимостью 38 тысяч рублей. Похищенную технику злоумышленник сбыл случайным прохожим, а вырученные преступным путём деньги потратил на покупки и развлечения.

Обнаружив пропажу товара, администрация магазина обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Причастность задержанного к совершённым кражам подтверждается его признательными показаниями и изъятыми вещественными доказательствами, устанавливается местонахождение похищенного имущества, — рассказали подробности (и продемонстрировали видео) в УМВД по г. Севастополю.