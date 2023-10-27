В Севастополе вор с магнитом «кошмарил» магазины электроники

В Севастополе полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в кражах товаров из супермаркетов электроники. В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к трём эпизодам противоправной деятельности, в результате которой причинён материальный ущерб на сумму около 30 тысяч рублей.

38-летний местный житель, ранее судимый за кражи и вымогательство, с целью хищения товара посещал супермаркеты электроники в Ленинском и Гагаринском районах города. Находясь в торговом зале, мужчина с помощью специального магнита снимал антикражные датчики с музыкальных колонок и, убедившись, что за ним не наблюдает персонал магазина, похищал их и скрывался. Украденную электронику злоумышленник сбывал прохожим, а вырученные деньги тратил на различные покупки, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до двух лет лишения свободы.