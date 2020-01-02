В Севастополе воришка-проныра похитил у повара кафе кошелёк с большой суммой

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратилась 33-летняя повар кафе — у нее во время работы похитили кошелек, в котором находилось 50000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 21-летний житель Севастополя. Установлено, что мужчина, убедившись в отсутствии работников, проник на кухню кафе и тайно похитил со стола кошелек, затем скрылся, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.