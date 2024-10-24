В Севастополе воришка украл женский клатч и очень удивился, когда рассмотрел добычу

Севастопольские оперативники задержали крымчанина, похитившего профессиональный инструмент из салона красоты. Злоумышленник стащил женский клатч, но вместо ожидаемых денежных средств внутри обнаружил в нём две пары ножниц.

Как установили полицейские, 33-летний житель Симферополя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по городу-герою в поисках съемного жилья. На одном из домов он увидел объявление об аренде жилых помещений и в поисках входа, обнаружил незакрытую дверь парикмахерской. Воспользовавшись тем, что в салоне красоты никого не было, мужчина зашел внутрь, схватил со стола женскую сумочку и скрылся. Отойдя недалеко от места преступления, злоумышленник столкнулся с родителями хозяйки парикмахерской и, чтобы не вызвать подозрения, поинтересовался у семейной пары по поводу аренды жилья, после чего ушел в неизвестном направлении.

Через некоторое время хозяйка салона прибыла на работу, обнаружила пропажу инструмента и обратилась в полицию. Сумма материального ущерба составила 14 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

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