Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | В Севастополе воришка украл женский клатч и очень удивился, когда рассмотрел добычу
актуально в республике
В Севастополе воришка украл женский клатч и очень удивился, когда рассмотрел добычу
Фото: pikist.com

В Севастополе воришка украл женский клатч и очень удивился, когда рассмотрел добычу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:23 24.10.2024

Севастопольские оперативники задержали крымчанина, похитившего профессиональный инструмент из салона красоты. Злоумышленник стащил женский клатч, но вместо ожидаемых денежных средств внутри обнаружил в нём две пары ножниц.

Как установили полицейские, 33-летний житель Симферополя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по городу-герою в поисках съемного жилья. На одном из домов он увидел объявление об аренде жилых помещений и в поисках входа, обнаружил незакрытую дверь парикмахерской. Воспользовавшись тем, что в салоне красоты никого не было, мужчина зашел внутрь, схватил со стола женскую сумочку и скрылся. Отойдя недалеко от места преступления, злоумышленник столкнулся с родителями хозяйки парикмахерской и, чтобы не вызвать подозрения, поинтересовался у семейной пары по поводу аренды жилья, после чего ушел в неизвестном направлении.

Узнайте больше:  Сотрудники уголовного розыска задержали в Симферополе квартирных мошенников

Через некоторое время хозяйка салона прибыла на работу, обнаружила пропажу инструмента и обратилась в полицию. Сумма материального ущерба составила 14 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

 

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.